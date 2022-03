Zenga: "Quando senti le responsabilità servono i leader, come Ibrahimovic"

MilanNews.it

"Quando senti le responsabilità servono i leader, come Ibrahimovic, e il gioco. Il Milan ha sempre dimostrato di avere idee per giocare: il gioco non si infortuna mai, non va mai sotto tensione. Nell'Inter manca Brozovic e s'impalla. Sono curioso di vedere il Milan: sa che l'Inter ha rallentato, sa che puoi andare a 6 punti e la responsabilità cresce", sono le parole dell'ex portiere Walter Zenga ospite a Sky.