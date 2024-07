Zeroli: "Cerco di fare mie le caratteristiche di Bellingham: punto a essere come. lui"

Kevin Zeroli, centrocampista del Milan e dell’Italia Under 19, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A con RDS in vista dell’Europeo di categoria: “Sono davvero felice di partecipare. Siamo positivi per questo torneo: cercheremo di partire forte visto che abbiamo un titolo da difendere. Ciò che conta è che siamo un gruppo unito e solido. L’obiettivo minimo è qualificarsi ai Mondiali, ma speriamo di alzare la coppa. Le squadre sono tutte molto forti, ma ce la giocheremo al massimo“.

Il centrocampista ha poi parlato anche delle sue caratteristiche: “Ho cercato di migliorare nell’inserimento, nell’attacco della porta e nella finalizzazione. Cerco di fare mie le caratteristiche di Bellingham: punto a essere come lui“.