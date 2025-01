Zhegrova del Lille è il giocatore che ha effettuato più dribbling in Champions League. Leao secondo

La stella del Lille Edon Zhegrova è il calciatore che ha effettuato più dribbling in questa Champions League, 39. Subito dietro il kosovaro c'è il numero 10 del Milan Rafael Leao, che questa sera contro il Girona ha la possibilità di migliorare media e numeri e di superare l'avversario in questa particolare classifica, seppur con 2 partite in più all'attivo.

In questa stagione di Champions League Leao ha una media di circa 7.6 dribbling ogni 90' di gioco, registrando così il secondo valore più alto mai registrato da un giocatore del Milan dal 2003/04, dietro solo a quanto fatto da lui stesso nel 2021/22 (8 ogni 90').