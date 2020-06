Zidane: "Non farò l'allenatore per 20 anni. Troppo stress"

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Mentre a Barcellona la situazione è molto tesa in casa dell'Espanyol, al punto che sono apparse sui muri scritte con minacce di morte nei confronti dei giocatori, la squadra ultima in classifica della Liga si prepara a sfidare la capolista Real Madrid, che va in Catalogna deciso a prendersi i tre punti. "E' un confronto tra l'ultima e la prima - dice alla vigilia l'allenatore delle 'merengues' Zinedine Zidane -, però non vuol dire nulla, perché che siamo superiori a loro lo dovremo dimostrare sul campo. Quindi non dobbiamo prendere questa partita alla leggera: per noi sarà dura, perché l'Espanyol ha bisogno di fare punti. Ma noi siamo il Real Madrid, e da ora in avanti ogni match è come una finale". Intanto l'Espanyol ha esonerato il tecnico Abelardo: "è una decisione del club - commenta Zidane - e io posso solo dire che mi dispiace per il mio collega". Poi 'Zizou' fa una considerazione sul proprio futuro. "Non allenerò per 20 anni, mi ritirerò prima, anche se tutto può succedere - dice - Credo di essere stato più forte da calciatore di quanto lo sia ora da allenatore. Non so per quanti anni allenerò, non l'ho ancora pianificato. Ho giocato per 18-19 anni e quando mi chiedevano se avrei allenato rispondevo di no. Invece alla fine sono diventato un tecnico, ma è un mestiere che ti logora, e ti porta all'esaurimento. Comunque sono contento di ciò che ho fatto e credo che, come calciatore, aver chiuso la carriera nel Real Madrid sia stato il massimo". (ANSA).