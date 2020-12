Zidane: "Real in Europa League? Penso a vincere"

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Real Madrid sull'orlo dell'eliminazione, Real Madrid che rischia di 'cadere' in Europa League, quasi un'onta per il club 13 volte campione d'Europa. Nella capitale spagnola oggi quasi non si parla d'altro, mentre nessuno fa allusioni a possibili 'biscotti' con il Borussia Moenchengladbach per eliminare l'Inter. L'orgoglio e il blasone delle 'merengues' non consentono accordi del genere, che per il Real significherebbero sì passare il turno ma anche chiudere il girone al secondo posto e questo non va bene dove c'è l'obbligo di vincere. Oltretutto il recente passato dice che quando il Real ha chiuso il suo gruppo da secondo, poi negli ottavi è uscito fuori, contro Ajax e Manchester City. Ecco allora che la partita di Champions di domani contro il Borussia primo nel girone, viene vista come la svolta della stagione. Zinedine Zidane, già in bilico per i risultati in campionato, potrebbe giocarsi il posto, ma non ama sentire certi discorsi, a cominciare da quello di una possibile eliminazione che in casa madridista provocherebbe un terremoto. "Se ho pensato che il Real rischia di finire in Europa League? No, è un'ipotesi che non ho preso in considerazione - spiega alla vigilia della sfida con il Borussia -. Io penso solo a passare il turno in Champions, punto e basta. E i giocatori sono dello stesso avviso. Voi potete fare e pensare ciò che volete, è il vostro lavoro, noi invece vogliamo fare una grande partita, e vincerla". Ma se non andrà bene ci sta l'ipotesi di essere esonerato? "Il club farà ciò che deve - risponde Zizou -, io penso solo alla partita di domani. So che tanta gente parla di questo, ma io, credetemi, non penso proprio a ciò che potrebbe decidere il club. Il passato è passato, e succederà ciò che deve accadere". E l'altra partita del girone, Inter-Shakhtar? Si farà dire cosa succede? "A noi interessa la nostra partita, perché non sarà facile - la risposta del francese -. Dovremmo cominciarla bene, vogliamo starci dentro per 90 minuti e vorremmo essere felici quando finirà". (ANSA).