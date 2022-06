Ziliani attacca: "Diritti TV a DAZN? Cronaca di un disastro annunciato"

MilanNews.it

“Diritti tv a Dazn. Cronaca di un disastro annunciato per Tim e per il calcio italiano”. Sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, in un articolo a firma di Paolo Ziliani, si analizza così la situazione dei diritti audiovisivi del massimo campionato italiano. “Il primo campionato dell’era DAZN ha registrato un crollo di spettatori, ufficialmente certificato da Auditel, del 29,9%: se nell’ultimo anno Sky gli spettatori complessivi delle partite erano stati 242 milioni, nel primo anno DAZN gli spettatori si sono fermati a 170 milioni”. Si passa poi alla questione TIM (chiede a DAZN uno sconto di 100 milioni per ognuno dei tre anni di contratto) per poi soffermarsi sulle tante disdette arrivate dopo l'alzamento dei prezzi e sull'istruttoria dell'Antitrust nei confronti di TIM-DAZN per “possibili violazioni della concorrenza”. Infine, scrive il quotidiano, torna di moda l'ipotesi di una newco, una società indipendente che curi la gestione dei diritti tv e produca in proprio le partite.