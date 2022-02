Zinchenko a una manifestazione, Guardiola: "Come vi sentireste se attaccassero il Regno Unito?"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Tra i calciatori più colpiti emotivamente dall'attacco russo in Ucraina c'è Oleksandr Zinchenko, terzino del Manchester City. Pep Guardiola, in conferenza stampa, ha risposto a chi gli chiedeva della presenza del giocatore a una manifestazione nella notte precedente: "Tu cosa faresti se attaccassero il Regno Unito? Come reagiresti? Come ti sentiresti? In Jugoslavia nessuno ha fatto niente e si sono uccisi gli uni con gli altri per anni. Purtroppo nel mondo ci sono tante guerra e tanti innocenti che vorrebbero vivere in pace muoiono".