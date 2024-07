Zirkzee allo United, Ravezzani: "Se il Milan ritiene che il calciatore non valga 55mln fa benissimo a rinunciare"

Joshua Zirkzee è ad un passo dal Manchester United. Ciò significa che il Milan dovrà puntare su altri profili per andare a rinforzare e completare il proprio attacco in vista della prossima stagione. Tanto rumore ha fatto nel corso di questi intensi mesi di trattative la questione relativa alle commissioni che l'agente dell'attaccante olandese, Kia Joorabchian, avrebbe imposto al Diavolo per concludere l'affare.

15 milioni di euro, era questa la cifra richiesta dall'agente anglo-iraniano e che dalle parti di Casa Milan non si sono mai detti disposti a pagare per una questione di principio, considerato il fatto che questi soldi equivalevano al 37.5% del valore della clausola rescissoria che il Milan avrebbe pagato per liberare Zirkzee dal Bologna, ovvero 40 milioni di euro.

In merito a questo discorso è intervenuto sul proprio profilo X il giornalista Fabio Ravezzani, il quale senza troppi filtri ha scritto: "Non fatevi fuorviare dalla finta crociata contro le commissioni troppo alte. La sintesi della vicenda Zirkzee-Milan è molto più banale. Se il club ritiene che il giocatore non valga 55 mln di investimento complessivi fa benissimo a rinunciare o a proporre meno. Tutto qui.".