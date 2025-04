Zoff: "Milan fuori da giochi, nonostante un organico che a livello di singoli dovrebbe essere tra gli accreditati a vincere lo scudetto”

La Juventus può recuperare in classifica e conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ne è convinto Dino Zoff. Intervistato da Tuttosport, l’ex portiere bianconero e della Nazionale parla così della squadra oggi allenata da Igor Tudor: “Vedo ampie possibilità di qualificazione, il potenziale è importante e può compensare all’ennesimo infortunio in difesa”.

Per Zoff è troppo presto per parlare di effetto Tudor, anche perché l’eventuale qualificazione europea passerebbe anche dalla gestione precedente, quella di Thiago Motta, seppur difficile da elogiare in questo momento.

Per Zoff, la Juve se la dovrà vedere soprattutto con Bologna, Lazio e Roma: “L’Atalanta ha perso margine, ma ha una qualità sufficiente a difendere il terzo posto - spiega Zoff al quotidiano piemontese -. Lo scontro diretto di domenica sera (Roma-Juventus, in programma alle 20.45, ndr) non darà verdetti ma indicazioni molto importanti”. Niente da fare per il Milan: “Lo vedo fuori da giochi, nonostante un organico che a livello di singoli dovrebbe essere tra gli accreditati a vincere lo scudetto”.