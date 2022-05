Zouma domani in tribunale per i maltrattamenti al gatto. A processo anche il fratello

MilanNews.it

Il difensore francese Kurt Zouma è stato convocato in tribunale nella giornata di domani dopo l'accusa di maltrattamento del suo gatto, dopo che un video sui social network lo ha ripreso mentre prendeva a calci e schiaffi il suo animale domestico. Insieme a Zouma, è accusato di complicità anche il fratello Yoan che ha ripreso e diffuso le immagini. I fatti risalgono al 6 febbraio scorso ed entrambi sono stati convocati per la prima udienza a Londra. Il Chelsea non lo ha mai sospeso, mandandolo anche in campo nella stessa sera dei fatti. Alla fine però i Blues gli hanno comminato una multa da 300mila euro, la più alta prevista dal regolamento interno. A riportarlo è L'Equipe.