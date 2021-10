Pagelle - Serataccia per tanti. Si salvano i due centrali e Isma

Queste le pagelle di Porto-Milan:

Tatarusanu 6: incolpevole sul gol di Luis Diaz. Non deve fare grandi interventi.

Calabria 6: gara molto dura per il capitano di serata. Il Porto va ai 1000 all’ora e deve pensare più a fare densità difensiva che a spingere. Anche perché Saelemaekers è in una di quelle serate dove non gli riesce niente anche in supporto.

Kjaer 6,5: salvataggio provvidenziale oltre la metà del primo tempo, quando impatta con il corpo il destro a botta sicura di Tarami. Almeno nella sua zona c’è sempre la sensazione di solidità.

Tomori 6,5: due murate decisive, una su Tarami e una su Evanilson, a impedire che i tiri andassero verso la porta di Tatarusanu. Cancella così un’indecisione di inizio gara che aveva portato il Porto ad una delle prime occasioni da gol. (dal 57’ Romagnoli 6: buona la connessione con Kjaer. Mette pezze dove serve).

Ballo-Touré 5,5: serata complicata, perché il Porto attacca spesso sul suo lato, dove Leao non è molto collaborativo in fase di non possesso. Evanilson lo salta con naturalezza in avvio di secondo tempo. (dal 57’ Kalulu 5,5: difficoltà estrema su quella fascia. Anche Pierre soffre gli uno contro uno degli avversari).

Tonali 6: match complicato per i due di mezzo, perché il Porto pressa fortissimo, chiude le linee di passaggio e asfissia i neuroni ai portatori di palla milanisti. Sandro ci mette cuore, testa e gambe. (dal 67’ Bakayoko 5,5: così così il suo rientro, anche perché avviene in un momento di difficoltà estrema, sia della partita sia a livello di squadra).

Bennacer 6,5: corre ovunque, cerca di metterci quel qualcosa che manca, ma da solo non può coprire tutte le difficoltà di una partita come quella del Do Dragao. È evidente che senza Theo e Brahim, l’uscita palla del Milan sia difficile. Lui prova a creare varchi, non molla mai e lotta come un matto.

Saelemaekers 5: serataccia per Alexis, la seconda consecutiva. Totalmente ingolfato e inconcludente sia in difesa sia in attacco.

Krunic 5: ha una delle due occasioni che il Milan crea nel primo tempo, ma al posto di calciare cerca il rimorchio per un compagno che non c’è. Inconcludente nella ripresa dove viene travolto come tutto il Milan. (dall’81’ Maldini: sv).

Leao 5: parte bene, finisce male. Sembra essere l’unico in grado di saltare l’uomo e lo fa. Gli prendono le misure e non gli fanno più arrivare palloni giocabili in isolamento.

Giroud 5,5: ha sulla testa la miglior occasione del primo tempo, ma sul cross di Leao cerca la sponda per Krunic piuttosto che cercare la conclusione verso la porta di Diogo Costa. Mena, si fa menare, ma non è in una serata da Champions. (dal 57’ Ibrahimovic 5: non dà la scossa sperata da Pioli).

All. Pioli 5,5: al netto delle assenze, il Milan al Do Dragao fa un passo indietro rispetto alle altre due gare di Champions League giocate. Sarà durissima nel girone di ritorno, ma va tolto lo 0 dalla casella della classifica.