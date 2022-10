Pagelle - Tonali, prova da Champions. Gabbia, gol e grande prova. Leao ara la fascia. Macchia CDK

Queste le pagelle di Dinamo Zagabria-Milan:

Tatarusanu 6.5: disinnesca le conclusioni, poche, della Dinamo Zagabria. Bravo su Ivanusec a dirgli di no con una bella parata.

Kalulu 6.5: gioca con una calma che è quasi imbarazzante per l’importanza della partita. Ljubicic cerca in qualche modo di superarlo, ma non ci riesce.

Gabbia 7.5: decisivo nel togliere dalla porta di Tatarusanu il tentativo di Moharrami, con un bel tuffo di testa. Trova il suo primo gol ufficiale con la maglia del Milan con un bel volo d’angelo, di ambrosiniana memoria, su punizione tagliata di Tonali.

Kjaer 7: Orsic e Petkovic provano a bussare dalle parti sue e di Gabbia, ma trovano sempre il casello chiuso. In ripresa e migliora nettamente rispetto alle sue ultime apparizioni, dove era apparso un po’ contratto.

Theo Hernandez 6: scon la Dinamo che si chiude anche in casa, lui fa quello che deve e accelera quando trova spazi, maggiormente nel secondo tempo quando la Dinamo perde le distanze. (dal 70’ Ballo-Touré 6: venti minuti per far rifiatare Theo).

Tonali 7.5: partita da Champions League per Sandro, che non solo disegna la punizione da cui nasce il gol di Gabbia, ma si procura il rigore dello 0-3 che manda la partita sui binari preferiti dal Milan. Insieme a Bennacer sono un’entità superiore.

Bennacer 7: quando gioca con questa qualità è quasi imbarazzante per gli avversari. Gli nasconde il pallone come e quando vuole, detta la sinfonia dentro una prestazione da diesel della squadra. (dal 70’ Pobega 6: incamera minuti internazionali che non fanno mai male).

Rebic 6: a destra per la prima volta dopo tre anni e mezzo, ha una delle due occasioni più grrandi del primo tempo, ma non calcia bene verso la porta della Dinamo. Sale di condizione e rendimento nella ripresa e mette in porta Krunic con il compagno che si mangia il quinto gol.

De Ketelaere 5: purtroppo, nella partita in cui era chiamato a dare una risposta importante, Charles non emerge. Prova delle giocate, ma non è mai propositivo per come ci si aspetterebbe. E la sostituzione ne certifica una prova non bella. (dal 52’ Krunic 6: entra per CDK, fa il suo compitino ordinato con la macchia del gol mangiato).

Leao 7: la chiusura della difesa della Dinamo gli dà noie. Nel secondo tempo decide di accelerare e di fare quello che gli riesce meglio, devastando la fascia, segnando il gol dello 0-2 e propiziando l’autorete dello 0-4.(dal 70’ Messias 6: minuti a risultato acquisito).

Giroud 6.5: il portiere della Dinamo gli nega il gol quando lui riesce ad andare in girata aerea su palla col contagiri di Kalulu. Freddo nel segnare il rigore dello 0-3. (dall’Origi sv)

All. Pioli 7.5: vittoria bella, convicente, da grande squadra. Tra una settimana a San Siro si giocherà per vincere.