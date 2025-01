Pagelle - Conceiçao, il calcio è un gioco semplice. Pulisic con la qualità. Theo, dai su

PAGELLE JUVENTUS-MILAN SUPERCOPPA ITALIANA

MAIGNAN - 6,5

Non impeccabile sulla fucilata di Yildiz, ma poi tira fuori un lancio millimetrico dei suoi a tutto campo per innescare Theo da cui nasce il rigore.

ROYAL - 6

Molto volenteroso. Un po' in difficoltà quando viene puntato, ma nel secondo tempo si propone bene in avanti non soffrendo mai.

dal 90' GABBIA - 7

Entra e salva su Gatti nel finale. Vale la finale. Prontissimo.

TOMORI - 6

Rientra dopo tante panchina e fa una partita alla Tomori: aggressività, urla ai compagni, recuperi sul lungo, ma anche un paio di disattenzioni in marcatura in area di rigore che potevano costare molto care. Cresce molto nel secondo tempo.

THIAW - 6,5

Sfortunato nello scivolare sul gol di Yildiz. Anche a Riyad conferma la sua crescita: sempre presente, attento, bravo anche col pallone tra i piedi. Si mette in tasca Vlahovic.

THEO - 5

Sbaglia totalmente il posizionamento del corpo sul gol di Yildiz che gli scappa alle spalle, non inquadra clamorosamente la porta da due passi sul punteggio di 1-0 per la Juve. Poi, però, fa la corsa da cui nasce il rigore su Pulisic e una bella diagonale nel finale a salvare una palla gol per i bianconeri. Certo, deve crescere molto eh, atleticamente e mentalmente.

FOFANA - 6,5

Solita tantissima sostanza: in pratica rincorre chiunque. I polmoni dei calciatori del Milan non sono pieni, ma i suoi sì. E corre anche per gli altri.

BENNACER - 6

Non giocava titolare dal 17 agosto e la ruggine si fa sentire. Però, si impegna molto, tocca tanti palloni con tanti tocchi, forse troppi per ciò che vorrebbe Conceicao. Ma se ritrovasse presto la condizione potrebbe essere estraramente prezioso per le idee di Fonseca.

dal 55' MUSAH - 7

Entra e spacca: bravissimo. Voglia, corsa, muscoli: provoca l'autogol. Un rientro fondamentale nelle rotazioni.

REIJNDERS - 6

Un po' troppi errori tecnici nella sua partita, ma è anche l'unico che vede la porta o che, quantomeno, prova a creare pertugi fino al 60esimo.

PULISIC - 7

Non giocava un minuto da un mese e si vede che non è atleticamente in forma. Ma lui è un giocatore superiore: dove non arrivano le gambe, c'è la testa,, la qualità, la forza di volontà. Si guadagna il rigore e lo trasforma. Senza Leao, è lui l'asso del Milan.

JIMENEZ - 6

Un paio di cross, poi poco più. Ma sostituire Leao in una partita del genere per chi sarebbe facile?! Fino a poco tempo fa faceva la Serie C: per lui una bella pacca sulla spalla.

MORATA - 6

In area di rigore non si vede quasi mai, poi, verso la fine, va prima vicinissimo al gol con una bella giocata, poi fa la sponda perfetta per la corsa di Musah da cui nasce l'autogol di Gatti.

ALL. CONCEICAO - 7

In piedi dall'inizio partita, senza giacca dal 12esimo, corre e urla come un forsennato: ha 39 di febbre ed è alla prima partita con il Milan. La vince con i cambi, la vince con le energie, quelle che ha promesso di dare sin da subito al suo Milan. Il calcio è un gioco semplice, no?!