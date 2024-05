Pagelle - Florenzi bene oltre il gol. Gabbia e Chuku tra i pochi a salvarsi davvero

vedi letture

Finisce 3-3 la partita tra Milan e Genoa a San Siro, in un clima surreale. Queste le pagelle dei rossoneri scesi in campo.

Sportiello 6: due dei tiri in porta effettivi, due gol incassati. Cose che poteva fare sia sulla fucilata di Retegui sia sul colpo di testa di Ekuban? Poche se non nessuna. Fa due paratissime nel finale, ma gli vengono cancellate dalla posizione di fuorigioco di Ekuban. Incolpevole anche sul 3-3.

Florenzi 6.5: il gol che porta le squadre al pareggio all’intervallo è di capitale importanza. Impatta da centravanti vero il cross di Chukwueze. Sempre tagliente quando batte i calci da fermo. È uno di quelli che calcia di più verso la porta avversaria (dall’80’ Kalulu sv).

Gabbia 6: Retegui non è un bel cliente, ma lo limita. Ekuban gli prende il tempo in occasione del nuovo vantaggio genoano a inizio secondo tempo. Si rifà con una zuccata spettacolare sotto la Sud per il 2-2.

Tomori 5.5: inizio senza senso con il fallo da rigore che permette a Retegui di sbloccare la partita. Nel corso del primo tempo si rianima.

Theo Hernandez 5: si vede solo per un paio di sgroppate e un tiro moscio. Davvero troppo poco.

Bennacer 5: non riesce ad accendersi mai. Lascia ago e filo a casa. (dall’80’ Adli sv)

Reijnders 5: idee offuscate e un filtro che non è nelle sue corde, che scopre la difesa.

Chukwueze 6: ha l’argento vivo addosso nel primo tempo e si vede. È una costante spina nel fianco per il Genoa. Non è sempre lucido nelle scelte, ma pennella un cross perfetto per la testa di Florenzi per il gol del pareggio del Milan. (dall’80’ Thiaw sv).

Pulisic 5.5: dentro una gara stranissima, dove fatica più del solito a leggere le giuste note sullo spartito, porta a casa la sufficienza con l’assist al bacio per il 3-2 di Giroud.

Leao 5: in lotta costante e continua con almeno due avversari. Viene menato e mena anche. Si applica nella fase di ripiegamento quando serve. Esce tra i diversi fischi al termine di una prestazione non concreta per come ci si aspettava. (dal 67 Okafor 6: mette Giroud a tu per tu con il portiere, ma il francese cestina. Ha voglia di fare).

Giroud 5.5: passa dal mangiarsi un gol senza senso su assist di Okafor a segnare il 3-2 con un sinistro al volo, su palla con il goniometro di Pulisic. Gli arriva un altro pallone per il 4-3, ma non inquadra la porta.

All. Pioli 5: squadra sfilacciata, fase difensiva quasi nulla. Solite montagne russe di gol fatti e subiti. Arrivare così all’ultima di campionato è una tortura.