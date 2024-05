Pagelle - Giroud, addio con gol. Leao chiude con il sorriso. Bene anche Calabria

vedi letture

Queste le pagelle di Milan-Salernitana 3-3:

Mirante 6: ultima con la maglia del Milan, da titolare e con gol subiti (e concorso di colpa con Tomori sul primo della Salernitana). Saluta una squadra che gli ha voluto molto bene e lascia un ruolo importante dentro lo spogliatoio, sia per il reparto dei portieri sia per il resto della squadra. (dall’88’ Nava sv).

Calabria 7: torna titolare e ha voglia di chiudere bene l’annata. Si vede e ci mette tutto quello che ha. Il gol del 3-1 è da mezzala d’inserimento pura.

Gabbia 6.5: la Salernitana non punge, lui gestisce la sua posizione al centro della difesa con calma serafica. (dal 59’ Caldara 5.5: dopo sei anni, fa il suo esordio in Serie A con la maglia del Milan. Non una gara da ricordare per quanto visto in campo).

Tomori 5.5: Castaignos non è un pericolo. Si perde Simy in occasione del primo gol ospite insieme a Mirante. (dall’88’ Kjaer sv).

Theo Hernandez 6.5: gli annullano un gol con il Var. Nel secondo tempo, quando c’è lo spazio, lascia andare sul terreno di gioco tutti i cavalli e crea due grandi occasioni da gol per Giroud e Bennacer.

Florenzi 6.5: da mezzala sembra divertirsi molto. Ha il piede caldo con diversi cambi di gioco molto belli. Dopo l’uscita di Leao, va a fare l’attaccante esterno.

Bennacer 6.5: si diverte a giocare nel corto e nel lungo, con alcune licenze tecniche individuali. Cestina un assist bellissimo di Theo Hernandez.

Reijnders 6.5: è praticamente ovunque. Non ha l’atteggiamento da ultimo giorno di scuola, ma vuole fare una bella prestazione e, alla fine, la fa.

Pulisic 7: confeziona un assist al bacio per il colpo di testa Vincente di Calabria, ma è soltanto la punta più alta di una prova, l’ennesima, di spessore tecnico e di abnegazione assoluta. Entra in doppia doppia, con 15 gol e 10 assist.

Giroud 7: chiude a quota 49 gol ufficiali con il Milan un triennio da protagonista. Ci ha fatto godere, tanto. Ha dimostrato che gli scettici dell’estate 2021 sul suo conto si sbagliavano, perché un grande campione lo è sempre. Ha dato l’esempio, dentro e fuori dal campo, per professionalità e disponibilità in ogni occasione. Merci beaucoup, champion! (dall’85’ Jovic sv).

Leao 7: (dal 59’ Adli 5.5: approccio leggero alla partita. Ha per due volte, nel giro di pochi secondi, la chance di calciare in porta, ma non lo fa…).

All. Pioli 6: aveva iniziato con un 2-2 contro il Lecce, chiude con un 3-3 con la Salernitana il suo ciclo al Milan. La partita è quella che è, il percorso lo ha visto alla guida di una squadra che ha cambiato fisionomia, vincendo lo scudetto più bello di sempre e portando il club costantemente in Champions. Adesso il giusto momento dei saluti, ma da domani sarà tempo di cambiamenti. Da capire se in meglio o in peggio rispetto alla sua gestione.