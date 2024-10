Pagelle Milan Futuro - La decide Ballo-Tourè, ma per gli avversari. Zeroli fuori ruolo, Jimenez nervoso, Camarda poco servito. Liberali? Zero (minuti)

Si riportano di seguito le pagelle di Milan Futuro-Legnago Salus:

RAVEYRE - 6

Non brilla con i piedi, ma è molto attento nelle situazioni a tu per tu con gli avversari e sulle uscite alte. Non può nulla sui gol subiti.

JIMENEZ - 5,5

Si innervosisce nel corso della gara.

ZUKIC - 5,5

Duro quando serve. Crolla nel finale.

BARTESAGHI - 6,5

Segna il primo gol in Serie C con un buon tocco al volo. Un buco difensivo nel primo tempo poteva costar caro alla squadra. Bonera gli chiede di guidare la difesa anche con la voce, cosa su cui deve crescere.

(dall'80' DUTU - 5. Troppo morbido sulla marcatura da cui nasce il gol vittoria avversario).

BALLO-TOURÉ 4,5

Titolare a sorpresa dopo mesi da separato. Spinge molto nel primo tempo, ma è troppo ingenuo in occasione del secondo intervento falloso. Da uno pagato 5 milioni per fare la riserva di Theo, non ti puoi aspettare queste cose. In Serie C poi.

SANDRI - 5

Gestiscw il pallone meglio di tutti, ma lo fa spesso in maniera troppo scolastica, Suo l'assist per il gol di Bartesaghi, ma si perde l'inserimento di Franzolini sull'1-2 del Legnago. Errore che pesa.

HODZIC - 5

Lotta si, ma senza fare scintille. Avrebbe più qualità.

FALL - 5

Inspiegabilmente in campo per 90 minuti con Liberali fuori. Non ne azzecca una.

ZEROLI - 5

Da trequartista in Serie C fatica ad entrare nel vivo del gioco. Forse non è il suo ruolo?

CHAKA - 6,5

È il più vivo tra i rossoneri e le azioni pericolose partono solo se lui si inventa qualcosa. Il problema è che pasticcia un po' troppo, interstardendosi in giocate da solo.

(dall'80' OMOREGBE - sv)

CAMARDA - 6

Gestisce bene i 3-4 palloni che gli arrivano spalle alla porta. In area non è stato mai servito. Uscito al 45esimo in ottima Prima Squadra.

(dal 45' CUENCA - 5. Non si vede mai)

BONERA - 5

La sconfitta di oggi è pesantissima, contro una squadra nettamente inferiore. Il suo Milan futuro fa una fatica immensa a creare occasioni. Stupiscono gli zero minuti per Liberali.