Pagelle - Pulisic-Leao scalfiscono il ghiaccio. Bennacer e Reijnders diesel di qualità

<b>Milan-Cagliari</b>, partita valida per la 36 giornata di campionato, si è appena conclusa a San Siro.

<b>Sportiello 6.5</b>: attento quando serve. Tira fuori la parata importante sul destro incrociato di Prati. Reattivo sulla sassata di Deiola su punizione e sul rimbalzo seguente.

<b>Kalulu 6</b>: mostra intraprendenza e voglia di buttarsi negli spazi. Propositivo. Qualcosa da rivedere sulla precisione dei cross.

<b>Thiaw 6</b>: Shomurodov, almeno nel primo tempo, è un cliente abbastanza facile da gestire.

<b>Gabbia 6</b>: due sbavature che portano a un’occasione del Cagliari con Lovumbo che corre verso Sportiello, ma poi sistema tutto Florenzi e un giallo che gli fa saltare il Torino. (dal 46’ <b>Tomori 6</b>: nulla da segnalare dentro un secondo tempo senza troppi interventi da fare).

<b>Florenzi 6</b>: nel primo tempo è prezioso con una diagonale lunga che assorbe la ripartenza del Cagliari. Prova a calciare da fuori area e destare dal torpore uno stadio tremendamente silente. (dal 68’ <b>Theo Hernandez 6</b>: alza le marce, gioca per la squadra).

<b>Musah 5.5</b>: tanta voglia di fare. Si diletta in più di una circostanza in slalom potenzialmente interessati. Peccato che poi non sia efficace nell’ultimo passaggio. Dorme un sonno profondo au Nandez in occasione del gol del 2-1.

<b>Bennacer 7</b>: sblocca la partita con il suo primo gol in stagione, depositando a porta praticamente vuota un rimbalzo vagante scaturito da un’azione personale di Pulisic. Bravissimo nel recuperare il pallone che attiva la corsa a tutto campo di Leao. (dall’84’ <b>Pobega sv</b>).

<b>Reijnders 7</b>: giocare davanti alla difesa non lo esalta, meglio quando prende iniziativa e si muove da mezzala, il suo ruolo naturale. Finalmente trova il modo di calciare in maniera pulita dalla media distanza e regala a San Siro un super gol.

<b>Chukwueze 6</b>: parte benino, poi va di pari passo con l’umore dei tifosi sugli spalti. Cerca anche di verticalizzare l’azione. (dal 46’ <b>Leao 7.5</b>: pronti, via e su assist di Pulisic colpisce la traversa da non più di cinque metri. Il suo ingresso è applaudito dallo stadio. Devastante nel contropiede che innesca il gol di Pulisic con assist al bacio. Poi decide di chiudere la partita con una cavalcata imperiosa con il gol del 4-1 che fa alzare i decibel di tutto lo stadio).

<b>Giroud 5</b>: ci fosse una volta che gli diano un pallone nello spazio che lui attacca. Ma anche lui non dà mai un’alternativa, sganciandosi per il rimorchio. (dal 46’ <b>Okafor 6</b>: dà ampi segnali di vita, dando profondità alla squadra e un punto di riferimento dinamico. Si muove tanto e bene).

<b>Pulisic 7.5</b>: entra nell’azione del gol di Bennacer: suo lo spunto in uno contro uno che genera il flipper poi risolto dal piattone del regista algerino. Mette in porta anche Leao a inizio ripresa. Poi si fa trovare pronto sull’assist perfetto di Leao per il gol del momentaneo 2-0. Segna anche il gol numero 15 in stagione che vale il 5-1.

<b>All. Pioli 6.5</b>: il Milan torna a vincere dopo oltre un mese. Il primo tempo è di una noia mortale, con tantissimi errori tecnici dei suoi. I cambi del secondo tempo danno più verve e la squadra sembra anche divertirsi.