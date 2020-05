A Bola - Milan-Benfica, principio d'accordo per Florentino Luís: prestito con diritto di riscatto. Se ne riparlerà a fine stagione

Il Milan continua ad essere interessato a Florentino Luís, ma per il momento la trattativa con il Benfica è congelata in quanto per entrambi i club la cosa più importante ora è che il giovane centrocampista si concentri sulla ripresa del campionato portoghese in programma il prossimo 3 giugno. A riferirlo è A Bola che spiega che nelle ultime settimane ci sono stati diversi contatti tra le due società, le quali sarebbero anche arrivate ad un principio d'accordo. Nonostante ciò, ogni discorso è rinviato alla fine della stagione.

PRESTITO E RISCATTO - Il Milan vuole prendere Florentino in prestito con diritto di riscatto, vale a dire la stessa formula con cui a gennaio il Benfica ha ceduto Gedson Fernandes al Tottenham. Il club di via Aldo Rossi aveva già provato durante il mercato invernale ad assicurarsi le prestazioni di Florentino Luís, il cui procuratore era stato anche in Italia per parlare con i dirigenti rossoneri, ma in quel momento il Benfica e il suo tecnico Bruno Lage hanno detto no al Diavolo in quanto pensavano che il giovane centrocampista potesse essere importante nella seconda parte della stagione. In realtà, fino al 12 marzo, giorno in cui è stato sospeso il campionato portoghese, il nazionale Under 21 ha giocato solo due volte.