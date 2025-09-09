Adli a un passo dall'Al Shabab: ora manca solo Origi, l'ultimo esubero

vedi letture

In questa sessione di calciomercato, che in uscita non è ancora finita per il Milan, c'era il chiaro intento da parte della dirigenza di via Aldo Rossi di sfoltire la rosa, troppo ampia e piena di giocatori fuori dal progetto, soprattutto considerando che i rossoneri quest'anno non hanno neanche gli impegni europei. Con la cessione di Yacine Adli all'Al Shabab che si sta formalizzando in queste ore, rimane solo Divock Origi, l'ultimo esubero.

Adli e gli altri

Il club rossonero ha completato una quantità mai vista di cessioni: tra calciatori ceduti a titolo definitivo e in prestito, altri a fine contratto o non riscattati, il Milan ha perso un totale di 32 giocatori a cui si unirà nelle prossime ore Yacine Adli che oggi dovrebbe raggiungere Riyadh per svolgere le visite mediche con l'Al Shabab. Accordo tra rossoneri e club arabo per un costo di 7 milioni più uno di bonus e contratto stellare da 7 milioni a stagione per il francese. Come Adli anche Ismael Bennacer è stato ceduto in questa settimana: l'algerino si è accasato alla Dinamo Zagabria di Zvonimir Boban in prestito con diritto di riscatto.

L'ultimo esubero

Il francese e l'algerino, insieme a Divock Origi, erano i tre giocatori dichiaratamente messi fuori rosa a inizio stagione, a cui si aggiunge anche Theo Hernandez il quale però è stato ceduto subito. L'attaccante belga non dà sue notizie all'esterno da un anno: non si allena con Milan Futuro e non gioca o si allena in gruppo da quando era stato girato in prestito al Nottingham Forest. Rimane ancora un anno dei quattro previsti dal suo contratto e da Casa Milan hanno l'intezione di risparmiare almeno per quest'anno i 4 milioni dello stipendio. In queste settimane si è trattato con l'entourage del giocatore per la buonuscita ma non si è mai arrivati all'accordo. Vedremo se nelle prossime ore arriveranno delle novità in tal senso.