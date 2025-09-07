Adli in Arabia, pronto contratto da 7 milioni. L'Al Shabab attende l'ultimo ok

vedi letture

Stando a quanto riferisce FootMercato, è stato raggiunto un accordo quasi totale tra il Milan e l'Al Shabab per il trasferimento di Yacine Adli. Il centrocampista francese ha ricevuto una proposta di contratto triennale dal club arabo con uno stipendio di 7 milioni di euro a stagione, ovvero il triplo di quello che guadagna attualmente al Milan. Al momento non ci sono ancora dettagli precisi sulla formula dell'operazione ma dovrebbe trattarsi di una cessione a titolo definitivo, soluzione auspicata in via Aldo Rossi.

FootMercato aggiunge che ora serve avere il via libera definitivo da parte del calciatore, che sembra più propenso che in passato al trasferimento in Arabia Saudita: il centrocampista comunque si sta prendendo del tempo prima di dare l'ok finale. L'Al Shabab non sembra comunque avere urgenze particolari visto che la finestra di calciomercato per il campionato saudita termina l'11 settembre.

Yacine Adli è stato acquistato dal Milan nell’estate del 2021, quando i rossoneri lo presero dal Bordeaux per una cifra di circa 10 milioni di euro. Maldini e Massara decisero di lasciarlo ancora un anno in prestito in Francia, così da permettergli di crescere e giocare con continuità prima del salto definitivo in Serie A. L'arrivo a Milano vero e proprio arriva solo con la stagione 2022/23. Con mister Pioli Adli inizialmente fatica molto a trovare spazio e continuità, situazione che prosegue fino alla stagione 2023/24. Complici infortuni e situazioni di emergenza il tecnico butta nella mischia il centrocampista francese che, seppur dimostrando diversi limiti, non sfigura. Diventa un idolo della tifoseria grazie al suo enorme attaccamento alla maglia rossonera e alla sua predisposizione all'essere un punto di riferimento importante nello spogliatoio per i compagni.

Nell’estate del 2024 viene ceduto in prestito Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni. A Firenze Adli sembrava aver trovato un ambiente ideale per esprimersi con continuità, diventando subito una soluzione importante per il centrocampo di Palladino. Con l'addio dell'allenatore e l'arrivo di Pioli sulla panchina della Viola il centrocampista francese non viene riscattato e torna al Milan. Attualmente è fuori rosa, si allena con il Milan Futuro in Serie D e ha un contratto fino al 30 giugno 2026.