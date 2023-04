Al Maradona una prestazione perfetta: Tonali ritrova Tonali

Lo abbiamo ancora negli occhi: onnipresente sul terreno di gioco e padrone di ogni zona del campo. Sandro Tonali al Maradona è salito in cattedra e ha dettato legge, la sua di legge: comando io e voi vi adeguate. Lo strapotere fisico, la lucidità e la velocità d’esecuzione con cui ha strappato palla a Zielinski, saltato Lobotka e lanciato Leao in occasione del 3-0, sono emblematici. I l centrocampista bresciano ha tutto: intelligenza tattica, senso della posizione, grande forza fisica, visione di gioco e piedi raffinati. A questo, aggiungiamoci un cuore che batte a ritmo rossonero e il risultato non può essere troppo diverso da quello che si è visto a casa del Napoli.

Non è un caso che Tonali si sia esaltato in una serata in cui tutto il Milan è andato forte: senza il supporto della squadra è difficile che un singolo possa cambiare il destino di una partita; tuttavia, è proprio all’interno di una squadra che funzionava alla perfezione che il numero 8 rossonero ha spiccato, prendendosi la scena e dominando il reparto nevralgico di Luciano Spalletti. Condizione indispensabile affinché i giocatori rendano al meglio delle proprie possibilità è che vengano impiegati nei propri ruoli, con un sistema di gioco nelle proprie corde e con un’identità di gioco che esalti pregi e nasconda difetti. Tornare all’abito abituale, quel 4-2-3-1 che sa molto di “4-3-3 mascherato”, è stato probabilmente il fattore che ha sbloccato tatticamente (ma forse anche mentalmente) alcuni dei giocatori chiave del Milan e tra le certezze da cui ripartire, per chiudere al meglio una stagione che ha ancora tanto da poter dire, ci sono sicuramente il ritorno alle origini tattiche e l’onnipresenza di un fuoriclasse del centrocampo che deve ancora compiere 23 anni. Sandro Tonali è il volto del Milan che piace, che lotta, che non molla e che vuole dominare. Perché lo ha nelle corde e lo ha nelle ambizioni. E giocatori così sono un patrimonio inestimabile, il cui valore va ben al di là di quanto espresso sul terreno di gioco.

di Luca Vendrame