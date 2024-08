Alla scoperta di Manu Koné: il Milan lo vuole, ma prima deve fare delle cessioni

Non sarà facile perchè prima vanno ceduti sia Adli che Bennacer, ma il Milan, anche dopo aver preso Youssouf Fofana dal Monaco, non molla la presa per Emmanuel Kouadio Koné, centrocampista classe 2003 del Borussia Mönchengladbach. A confermare che i rossoneri lo stanno ancora seguendo è stato Zlatan Ibrahimovic due giorni fa: "Lo stiamo seguendo, che è cresciuto tanto. Ha fatto le Olimpiadi, poi vediamo cosa abbiamo nella nostra testa. Ma si, lo stiamo seguendo. Con Fofana si chiude un po' di spazio per lui, ma vediamo. Manca solo un giorno in cui stiamo creando questo nuovo mondo del Milan".

CARRIERA - Ma chi è Konè? Nato a Colombes il 17 maggio del 2001, il francese è cresciuto a Villeneuve-la-Garrenne, piccola cittadina poco fuori Parigi, dove ha iniziato a dare i primi calci al pallone. Successivamente, nel 2012, passa al Paris FC e poi, nel 2015, nell’AC Boulogne-Billancourt, dove come compagno di squadra aveva Khéphren Thuram, figlio di Lilian, oggi alla Juventus. Nel 2016, sbarca al Tolosa dove ha esordito in prima squadra il 24 maggio 2019 disputando l'incontro di Ligue 1 contro il Digione. Da lì è iniziata la scalata di Konè che durante il mercato di gennaio 2021, dopo essere stato seguito a lungo anche dal Milan, viene acquistato dal Borussia Mönchengladbach che poi lo ha lasciato in prestito al Tolosa fino al termine di quella stagione. Con i tedeschi ha collezionato finora 86 presenze (l'ultima due giorni fa in Coppa di Germania) e ha segnato sei gol. Koné ha fatto parte anche della spedizione della Francia alle Olimpiadi, conquistando la medaglia d'argento dopo aver perso la finale per l'oro contro la Spagna.

CARATTERISTICHE - Dal punto di vista tecnico-tattico, si tratta di un mediano molto moderno in grado di fare molto bene sia la fase difensiva che quella offensiva. E' il classico centrocampista centrale box-to-box, dotato di un grande fisico (è alto 185 cm) e di un'ottima progressione palla al piede, oltre ad avere anche una buona visione di gioco. Nonostante la giovanissima età, Konè è un giocatore di personalità e di carattere, qualità che gli hanno permesso di recuperare anche da un grave infortunio al piede poco dove essere arrivato al Tolosa (è stato operato e in pratica è stato costretto a saltare tutta la stagione 16-17).

POSIZIONE IN CAMPO - La sua crescita nelle ultime stagioni è stata importante e ora si sente pronto per fare il grande salto (il ds del Borussia, Roland Virkus, venti giorni fa ha annunciato la sua voglia di andare via: "Ci ha detto già a inizio estate che vorrebbe essere ceduto"). Nel 4-2-3-1 rossonero, Koné verrebbe impiegato nei due centrocampisti davanti alla difesa.

LA TRATTATIVA - Dalla Germania, qualche giorno fa, è arrivata la notizia secondo cui il Milan sarebbe pronto ad offrire 16 milioni di euro al Borussia Mönchengladbach che però ne chiede 25. La distanza è importante, ma a metà strada potrebbe essere trovato un accordo che soddisfi tutti. Prima però il Diavolo deve chiudere delle cessioni, altrimenti l'affare Manu Koné non può andare in porto.