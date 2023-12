Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali: torna Giroud, Theo in coppia con Tomori

Il Milan alle 18 scenderà in campo a Bergamo contro l'Atalanta e per la quindicesima giornata di Serie A. Il Diavolo non può permettersi di perdere altro terreno in campionato: la Juventus ha già vinto ieri contro il Napoli e l'Inter sfiderà questa sera a San Siro l'Udinese. Il Milan si gioca molto del suo futuro nei prossimi quattro giorni: oggi in campionato, mercoledì in Champions.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Scalvini, Djimsiti; Ruggeri, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Koopemeiners; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Muriel, Zortea, Adopo, Bonfanti, Mendicino, Del Lungo, Colombo, Manzoni, Miranchuk, Cisse.

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria; Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Chukwueze, Giroud, Pulisic. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Krunic, Bennacer, Pobega, Adli, Chaka Traore, Romero, Jovic.