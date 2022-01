Bakayoko-Krunic, attenti a quei due: contro lo Spezia la "strana coppia" titolare figlia dell'emergenza

Emergenza, questa... conosciuta! Già, perché il Milan - suo malgrado eh! - sembra proprio non riuscire a farne a meno. Altro giro, altra partita con gli uomini contati. E stavolta nel senso puro del concetto. Tra difesa e centrocampo, infatti, mettendo nel conto virus, infortuni e intoppi vari, mister Pioli dovrà rinunciare alla bellezza di sette giocatori, molti dei quali titolarissimi.

La strana coppia

Il quotidiano Tuttosport si sofferma sulla mediana rossonera scrivendo: "Attenti a quei due". Il riferimento è a Bakayoko e Krunic, che domani, nel match di campionato contro lo Spezia, proveranno a reggere il centrocampo di Pioli, orfano pure dello squalificato Tonali (come se non bastassero già le assenze di Kessie e Bennacer, entrambi impegnati in Coppa d’Africa). Una coppia inedita e non certo ben assortita. Il bosniaco, tra l’altro, non è un mediano di ruolo, al contrario del collega francese, apparso sì in crescita nelle ultime uscite della squadra, ma ancora lontano dal centrocampista sontuoso ammirato qualche anno fa da queste parti.

Serie positiva

Dunque, Bakayoko e Krunic, a meno di clamorosi colpi di scena, saranno titolari contro lo Spezia, in una gara che il Milan deve vincere per tenere il passo della capolista Inter. Pioli e i suoi vogliono proseguire la mini-striscia positiva del 2022 per presentarsi nel migliore dei modi alla supersfida in programma domenica prossima sempre a San Siro.