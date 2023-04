Brahim Diaz tra presente e futuro: un grande finale di stagione per conquistarsi la conferma al Milan

Oltre a Rafael Leao, autore di una doppietta, l'altro grande protagonista del 4-0 di domenica contro il Napoli è stato sicuramente Brahim Diaz , autore di un gol, di un assist e di tante belle giocate. Lo spagnolo è stato una delle novità tattiche di Stefano Pioli al Maradona : il numero 10 rossonero, infatti, non ha giocato come al solito da trequartista centrale, ma è partito largo a destra. Questa posizione ha dato molto fastidio alla squadra di Luciano Spalletti che lo ha sofferto parecchio per tutto il tempo in cui Diaz è stato in campo.

CONTINUITÀ - Come riferisce stamattina Tuttosport, sulle qualità di Brahim non ci sono mai stati dubbi, mentre deve migliorare ancora molto a livello di continuità perchè troppo spesso alterna grandi partite a prestazione deludenti. Questo finale di stagione sarà importante anche per il suo futuro: il 30 giugno, infatti, scadrà il prestito biennale dal Real Madrid e le parti in causa dovranno decidere cosa fare.

NUOVA TRATTATIVA? - In estate il Milan si siederà al tavolo con il club spagnolo per capire se c'è la possibilità di acquistare Diaz a titolo definitivo, ma ad una cifra inferiore rispetto ai 22 milioni di euro pattuiti due anni fa all’interno del prestito biennale per il riscatto. Fondamentale sarà ovviamente la volontà del giocatore che sa bene che in rossonero potrebbe ritagliarsi ancora parecchio spazio, mentre al Real dovrebbe praticamente ripartire da zero.