Calabria a Dazn: "C'è stato un malinteso col mister, abbiamo sistemato le cose. Chiedo scusa"

Il Milan ha vinto in maniera clamorosa e in rimonta nel finale la gara contro il Parma, 3-2. Al termine della partita ha parlato ai microfoni di DAZN il calciatore rossonero Davide Calabria. Le sue dichiarazioni.

Cos'è successo?

"Sinceramente sono cose da campo: un malinteso tra noi due, ci tenevamo a questa partita. L'adrenalina era bella alta e ci siamo chiariti, non abbiamo capito una cosa a vicenda. Abbiamo sistemato le cose: non sarà la prima nè l'ultima volta che si vede. Cosa comune nel calcio. Chiedo anche scusa perchè non è una cosa bella. La cosa piùimportante è la squadra e aver ribaltato la partita"

Cos'è cambiato nel secondo tempo, più verticali e incisivi?

"Ci sono mancati un po' di inserimenti nel primo tempo. Loro hanno giocato bene, si muovono bene, hanno giocatori importanti davanti. Ci è mancata la quantità in area"

Come stai? Stagione strana con l'arrivo di Royal e ora Walker...

"Bella domanda, la più sincera tra tutte. Non è un'annata positiva come sono state altre. Ci sono situazioni non semplici, anche private e personali che non sa nessuno. Non mi va neanche troppo di parlarne. Voglio concludere nel migliore dei modi questa stagione per il bene della squadra che è la cosa a cui tengo di più, anche più di me stesso a volte. Sinceramente sto pensando a rimanere concentrato su questa cosa, essendo cresciuto con questa maglia. Poi ci sono situazioni come oggi che possono capitare ma fanno parte del percorso. Non è stata semplice ma mi auguro che finisca meglio"