Calabria o Florenzi? Tonali o Bennacer? Le scelte di Pioli verso la Lazio (PODCAST)

In vista della partita di domani contro la Lazio, Stefano Pioli deve sciogliere due ballottaggi per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. Non ci sarà Fikayo Tomori dall'inizio, con la conferma di Pierre Kalulu e Alessio Romagnoli in mezzo. A destra Calabria in vantaggio su Florenzi mentre in mezzo al campo ci sarà Sandro Tonali al fianco di Franck Kessie che tornerà nelle zolle di sua competenza.

Capitolo trequarti: Junior Messias, entrato nel derby per prendere il posto di Alexis Saelemaekers, agirà da esterno alto a destra con Brahim Diaz e Rafael Leao che completeranno il trio alle spalle di Olivier Giroud. Convocato Ante Rebic che potrà entrare a gara in corso.

Tutti i dettagli nel podcast odierno