Calciomercato Milan: altre sorprese. I due nomi per l'attacco (che possono arrivare anche insieme)

Difficile dire se si sia finalmente giunti alla svolta finale, anche perché fino ad oggi il mercato del Milan è stato piuttosto ricco di sorprese, ma l'indicazione che sta arrivando dalla sede rossonera è piuttosto chiara: per l'attacco, Igli Tare e Giorgio Furlani hanno puntato il mirino su Christopher Nkunku, jolly offensivo francese del Chelsea, e Artem Dovbyk, attaccante ucraino in uscita dalla Roma.

La Gazzetta dello Sport ha descritto le prossime manovre rossonere nel giornale in edicola questa mattina.

IL NO AD HARDER

Tutto, innanzitutto, è partito dal no a Conrad Harder, arrivato perché, si legge sulla Rosea, lo Sporting Lisbona non ha chiuso l’accordo con il Panathinaikos per Fotis Ioannidis, gli agenti hanno chiesto qualcosa in più e il Milan ci ha ripensato. E allora vai di alternative. Di livello, tra l'altro.

L'IDEA NKUNKU

Nkunku in queste ore è il candidato principale. La trattativa è tutta da definire ma è ipotizzabile che Nkunku si possa trasferire per 35-40 milioni. Il Chelsea in fondo cerca una soluzione per lui da gennaio e preferisce una cessione a titolo definitivo. Per l'ingaggio, logico che sia necessario trovare un accordo intorno ai 5 milioni.

OPZIONE DOVBYK

Il Milan si è informato per il centravanti della Roma Artem Dovbyk. L’idea è provare a prenderlo in prestito, anche se la Roma, per liberarlo, dovrebbe trovare un altro attaccante.