Caldara a MTV: "Mi sento bene, voglio tornare presto e riportare il Milan in Champions. Conti mi ha detto..."

Mattia Caldara è stato intervistato da Milan TV e ha parlato del suo recupero, delle sue sensazioni e delle ambizioni future.

Sulle condizioni: "Sto bene, ormai è un mese e mezzo che sono a Roma. I primi 20/25 giorni sono stati molto complicati, sia a livello fisico che a livello mentale, ma adesso mi sento molto meglio. Tra poco avrò i test ad un mese e mezzo e vediamo a che punto sono, ma mi sento bene".

Sulla stagione: "Non è tutto da buttare, soprattutto col primo infortunio ho importato a conoscermi meglio, ho conosciuto meglio il mio corpo, mi sono allenato in maniera diversa, ho capito quali erano i miei difetti, ho allenato più l'elasticità rispetto alla forza. Ho cambiato qualcosa, anche nel preallenamento. Il secondo infortunio è stato un incidente, non ci ho potuto fare niente, devo ripartire dall'inizio ma so cosa allenare".

Su Conti: "Andrea appena mi sono fatto male mi ha detto subito che sarebbe stato più facile del primo infortunio, mi conosceva e mi ha detto che l'avrei superato alla grande. Ogni giorno da quando mi sono operato, fino a dieci giorni, ogni giorno mi ha chiamato per chiedermi come stavo, com'erano le sensazioni, mi ha dato molta forza".

Sulle letture: "Adesso sto leggendo un titolo molto emblematico: "Il mio anno perfetto inizia da qui". E' un libro che ho iniziato a leggere recentemente, mi sta dando una mano, mi sta facendo passare il tempo, non mi fa pensare a quello che sto vivendo qui e mi piace".

Su Milan-Lazio: "Quella partita è stata molto importante, la sentivo molto, era parecchio che non giocavo. Quando sono salito su da quei gradini, vedendo lo stadio pieno, si è realizzato un sogno che avevo da bambino, salire gli scalini guardare su, vedere la Scala del Calcio e giocarci. Mi è mancata tutto l'anno questa sensazione e non vedo l'ora di poterla riprovare nel più breve tempo possibile.

Sul post infortunio: "La speranza è che il ginocchio torni come l'altro nel più breve tempo possibile, allenarsi nel più breve tempo possibile con i compagni e poi piano piano ritrovare la forma giusta e giocare con continuità".

Sulle ambizioni: "Saluto tutti i tifosi del Milan, vi chiedo scusa per quest'anno, è stato difficile per me ma non vedo l'ora di tornare e riportare il Milan dove merita, in Champions League. So che sarà difficile ma metterò tutto me stesso, un abbraccio e sempre forza Milan".