Cardinale e RedBird, il ritratto di Business Insider: il mondo dell'uomo d'affari americano tra Milan, Yankees e Ben Affleck

Gerry Cardinale, attuale azionista di maggioranza del Milan con la sua impresa da 7,5 miliardi di dollari, RedBird Capital Partners, viene raccontato dai giornalisti Hayley Cuccinello e Dakin Campbell per Business Insider, con interventi di diversi colleghi ad aiutare a tracciare il profilo del businessman americano.

Cardinale si forma in Goldman Sachs e nel 2009 aveva già capito il potenziale nell'investimento dello sport: Lloyd Blankfein fece rifiutare l'opportunità di acquistare una quota di maggioranza del Liverpool. Per convincere il comitato per gli investimenti della grande banca americana Cardinale era riuscito a coinvolgere gli Yankees e i Dallas Cowboys come co-investitori. Blankfein, all'epoca AD, non diede l'ok all'accordo temendo che Goldman Sachs potesse essere criticato dai media se avesse legando il proprio a nome a quello di un club con dei tifosi particolarmente accesi. "Con l’operazione Liverpool eravamo in anticipo sui tempi, ma con il senno di poi capisco la decisione", ha detto Cardinale in un'intervista. "Scherzo sempre con i miei amici alla Goldman, 'Ragazzi, ci costate un sacco di soldi.'

Nel 2012 lascia Goldman Sachs dopo 20 anni e nel 2014 lancia RedBird Capital Partners, che oggi è un punto di riferimento per gli investimenti nello sport e nell'intrattenimento, con 7,5 miliardi di dollari di asset e 65 dipendenti. E Cardinale alla fine è riuscito ad investire nel Liverpool, anche se non in modo diretto, con una partecipazione nella sua proprietà, Fenway Sports Group, con una valutazione di 7,35 miliardi di dollari.

Nell'ultimo anno, si legge su Business Insider, Cardinale è stato più volte al centro dei riflettori completando l'acquisizione dell'AC Milan nel mese di agosto e ha collaborato con Jeff Zucker, ex amministratore delegato della CNN, per una nuova joint venture focalizzata sui media da 1 miliardo di dollari con la società di investimenti IMI di Abu Dhabi.

Tutto fumo e niente arrosto? Non è assolutamente questo il caso, visto che le attività del terzo fondo di RedBird valgono già due volte il loro investimento iniziale e il fondo vanta un tasso di rendimento interno del 34%, ha detto un investitore. Dopo meno di tre anni, il fondo ha già restituito metà del capitale agli investitori, ha affermato un'altra fonte vicina alla società contattata da BI.

Ma la corsia di RedBird sta diventando affollata, con le società di private equity che hanno speso 51 miliardi di dollari in transazioni sportive l'anno scorso, secondo PitchBook. A differenza di molti altri settori, le negoziazioni nello sport non stanno rallentando, in parte perché le leghe di tutto il mondo stanno cambiando le loro regole sulle proprietà e le valutazioni stanno raggiungendo i massimi storici nonostante i timori di inflazione e recessione. Anche i diritti per lo streaming di giochi dal vivo sono più redditizi che mai.

Le attenzioni di RedBird non sono focalizzate su un solo campo, per quanto possa essere redditizio; si punta a diversificare. Don Gogel, che ha lavorato con Cardinale in Goldman Sachs ed oggi è presidente della società di private equity Clayton, Dubilier & Rice, ha dichiarato che "diversificare è una buona mossa per RedBird. Nello sport vengono investiti ingenti capitali. È un settore attraente, di cui la gente pensa di sapere qualcosa, che sia o meno vero".

Cardinale è consapevole di questo trend, che si intensifica mentre alcune top squadre di club, come il Liverpool, Manchester United e PSG, sono in vendita. Il manager italoamericando ha detto: "La gente ha bisogno di calmarsi un po' riguardo allo sport. Questa euforia intorno allo sport mi spaventa perché suggerisce un ambiente-bolla e un segnale a cui prestare attenzione".

Business Insider ha parlato con 27 colleghi e coetanei di Cardinale per saperne di più sulle sue strategie vincenti. Secondo molti, uno dei suoi superpoteri è l'abilità nelle relazioni. Molte delle partnership commerciali di RedBird, come quelle con gli Yankees, i Cowboys e il presidente di FSG Tom Werner, risalgono ai tempi di Goldman. Jon Winkelried, amministratore delegato di TPG ed ex co-presidente di Goldman Sachs ha detto su Cardinale: "Aveva un'abilità nello sviluppare relazioni con gli imprenditori, in particolare con quelli con uno stile più anticonformista. Ci sono molti investitori intelligenti che possono gestire i numeri, che possono capire i flussi di cassa, ma è molto difficile convincere persone di grande potere che hanno realizzato molto a dedicare a te parte del loro prezioso tempo. Ma le persone vogliono passare il loro tempo con Gerry".

Un altro dei focus di RedBird è quello di sfruttare la proprietà intellettuale per costruire le aziende, non spremerle.

RedBird sfrutta la proprietà intellettuale per costruire aziende, anziché spremerle. In termini di missione, spiega Business Insider, RedBird somiglia poco alle tipiche società attive nel buyout e cerca invece di trasformare le aziende con le loro attività sottostanti piuttosto che limitarsi a spremere i profitti. Uno dei maggiori successi della società è stato quello di trasformare la modesta attività di hospitality interna della NFL in una potenza da 600 milioni di dollari in quattro anni: nel 2015, RedBird e Bruin Sports Capital hanno co-investito 70 milioni di dollari per acquistare una quota di maggioranza dell'unità di hospitality composta da quattro dipendenti, e trasformarla in un'azienda autonoma. L'azienda vendeva pacchetti per eventi di richiamo come il Super Bowl, ma faticava a competere in un mercato saturo. Le terze parti spesso includevano i biglietti in pacchetti per i tifosi con feste e alloggi. Il presidente dei New England Patriots, Jonathan Kraft, ha dichiarato che la NFL voleva una fetta della torta e voleva esercitare un controllo di qualità sugli eventi associati al Super Bowl: "Storicamente la NFL si era concentrata sulla realizzazione della partita e sull’organizzazione di una festa per gli sponsor e le squadre, ma non ha mai veramente pensato di contribuire a creare e gestire un'esperienza di alta qualità per la maggior parte delle persone che vengono a vedere la partita, dall'arrivo alla partenza". RedBird ha inserito nuovi dirigenti nella società, oggi chiamata "On Location" e con la NFL ha stipulato un contratto di 15 anni. Il pacchetto per il Super Bowl è stato rinnovato con nuovi vantaggi, come concerti, feste in veranda e una passeggiata sul campo dopo la partita.

Kraft ha lodato Cardinale per quanto raggiunto: "Lo definirei tanto venture capital quanto private equity, perché si trattava di creare un nuovo business in un panorama che era frammentato e disarticolato, e lui ha convinto la NFL che si trattava di una buona idea".

On Location è cresciuta fino a gestire esperienze di eventi live che vanno dal Super Bowl alla Ryder Cup e ai tour di concerti. Nel 2020, Endeavor ha acquisito una quota di maggioranza della società, con una valutazione di 660 milioni di dollari, più che raddoppiando l'investimento di RedBird nel corso di quattro anni, secondo una fonte vicina alla transazione.

Nonostante nel suo portafoglio ci siano molteplici investimenti in questo mondo, RedBird non è tanto guidata dall'amore per lo sport, quanto dalla passione di Cardinale per la proprietà intellettuale. La filosofia di RedBird consiste nell'investire in marchi Premium - che si tratti dei diritti televisivi delle partite di baseball o di Skydance, lo studio cinematografico dietro "Top Gun" - che possono essere utilizzati per costruire imprese più grandi, a volte partendo da zero. Ai microfoni di Business Insider Cardinale ha affermato: "Credo che il mio più grande vantaggio competitivo sia quello di non essere emotivamente coinvolto (nelle squadre sportive, ndr). Sono tutti patrimoni di proprietà intellettuale che hanno il legittimo diritto di essere monetizzati, fintanto che allo stesso tempo stesso bilanciano il contratto fan-social”.

La nuova sfida per il patron di RedBird è quella di riuscire a costruire un nuovo stadio per il Milan.

E in questo lungo approfondimento di Dakin Campbell e Hayley Cuccinello su Gerry Cardinale e RedBird, pubblicato su "Business Insider", si legge di come l'azionista di maggioranza del club rossonero sia "cautamente ottimista" sul nuovo impianto sportivo che il Milan insegue ormai da anni.

Cardinale ha un'ottima conoscenza delle operazioni di gestione e finanziamento degli impianti. Ai tempi di Goldman ha aiutato gli Yankees a finanziare il loro nuovo stadio e ha lavorato con la squadra per costruire un'attività di concessioni e merchandising con i Dallas Cowboys. RedBird è anche proprietaria della squadra di calcio francese Toulouse FC dal 2020 e Cardinale ha familiarità con le operazioni del Liverpool attraverso FSG.

Tom Werner, ex produttore televisivo e a lungo presidente del FSG ha dichiarato sull'argomento: "Penso che Gerry abbia visto il valore che abbiamo creato nel Liverpool e credo che speri di replicare con il Milan il successo che il Liverpool ha avuto in Premier League".

Secondo Business Insider l'attuale impianto del Milan, San Siro, è ormai datato avendo quasi un secolo di vita. Eventuali lavori di ristrutturazione non sarebbero sufficienti a trasformarlo in uno stadio che "invogli i tifosi a venire con anticipo e a rimanere fino a tardi per prendere da bere, comprare una maglia o fare un giro nel museo della squadra".

Cardinale è "cautamente ottimista" sul fatto che il Milan otterrà un nuovo stadio. RedBird ha "fatto i compiti", ha detto, avendo incontrato quasi 200 club negli ultimi cinque anni. Con o senza un nuovo stadio, RedBird intende far crescere il Milan attraverso una partnership con gli Yankees, che sono co-investitori. Ad esempio, le squadre vendono il merchandising dell'altra nei rispettivi stadi e YES Network trasmette le partite del Milan. È in corso anche la programmazione di una partita del Milan allo Yankee Stadium.

In Goldman Sachs Cardinale ha avuto modo di avvicinarsi e conoscere l'industria dello sport. Dopo la fine dell'accordo di distribuzione degli Yankees con Cablevision nel 2000, l'organizzazione aveva bisogno di trovare un'altra media company per acquistare i diritti o creare una propria rete. Gli Yankees scelsero la seconda opzione e scelsero Goldman come investitore principale. Il banchiere Joe Ravitch, presentò Randy Levine, presidente degli Yankees, a Cardinale. Secondo Levine, i due divennero subito amici. L'accordo fu abbozzato su un tovagliolo durante un pranzo con il defunto proprietario degli Yankees, George Steinbrenner, nella sua suite al Regency Hotel. Cardinale è stato protagonista in questo accordo, che fu firmato il giorno prima dell'11 settembre 2001. Un investitore si è tirato indietro subito dopo, quindi Goldman Sachs ha dovuto sostenere l'intero investimento azionario di $ 335 milioni - uno dei più grandi assegni di private equity per la crescita dell'epoca - per una quota del 40% per colmare il divario.Ma l'affare ha fruttato molto a Goldman. Cardinale ha concluso il suo ultimo anno alla banca aiutando gli Yankees a vendere una quota del 49% dello YES Network a News Corp, la società madre di Fox, per una valutazione di oltre 3 miliardi di dollari secondo la ricostruzione di Business Insider.

Cardinale conquista i proprietari delle squadre e i creativi anche se è un agnostico dello sport e dell'intrattenimento

Cardinale ha tifato per le squadre di Philadelphia da bambino, ma non è mai stato un fan sfegatato. Con la sua tipica diplomazia, ha detto a Insider che oggi le sue squadre preferite sono quelle in cui ha investito. Jerry Jones, il proprietario dei Dallas Cowboys ha detto: "[Cardinale] Gioca con la massima discrezione. È una delle sue abilità. Ha la capacità di farti credere che sia tu ad essere in prima linea". I due si sono conosciuti del 2008 e a convincere la famiglia Jones è stata la visione di Cardinale, considerata molto ambiziosa e che ricordava il loro stile. Stephen, figlio di Jerry, racconta che Cardinale pensava che la joint venture avrebbe potuto espandersi a servizi come la vendita di naming rights per altre squadre e impianti. La società, denominata Legends Hospitality, ha fatto proprio questo ed è stata valutata 1,35 miliardi di dollari quando la Sixth Street ha acquistato una quota nel gennaio 2021.

Lo studio cinematografico lanciato da Ben Affleck e Gerry Cardinale.

Cardinale è anche abile nell’ottenere la fiducia delle celebrità oltre che dei proprietari. Il suo cast di co-investitori comprende la star dell'NBA LeBron James, che ha partecipato all'offerta per il Milan, e l'attore Dwayne "The Rock" Johnson, che ora è co-proprietario della XFL.

Paul Wachter di Main Street Advisors ha detto: "Rappresento molti talenti e non sono molte le persone in grado di capire i talenti, di parlare con loro e anche di sentirsi a proprio agio nella finanza. Cardinale non è uno di quei tipici esponenti di Wall Street, e questo è molto importante per me". Business Insider ricorda che Main Street e RedBird sono reciprocamente investitori.

Ben Affleck, che ha appena lanciato uno studio cinematografico con RedBird e Matt Damon, considera Cardinale un mentore e un consigliere. Affleck lo conosce dai primi anni 2000, quando cercò un investimento da Goldman per un'altra società di produzione, nota come "Project Greenlight". La banca lo rifiutò, ma lui apprezzò l'entusiasmo di Cardinale per le sue idee. Circa un anno fa, l'attore si è rivolto direttamente a Cardinale quando ha presentato una proposta per Artists Equity, che intende produrre ogni anno una manciata di film commerciali ma intelligenti garantendo una più ampia partecipazione agli utili per i creatori e la troupe. Affleck ha detto: "A volte c'è un pregiudizio su 'persone di talento' rispetto a 'persone d'affari'. È stato molto generoso nel condividere la sua esperienza, e non in modo autoritario o accondiscendente".

Business Insider scrive che RedBird ha raccolto quasi 2,5 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi e il quarto fondo, secondo una fonte vicina alla società, dovrebbe chiudersi entro la metà del 2023. Il piano a lungo termine prevede che RedBird avvii un quinto fondo focalizzato sullo sport, i media e l'intrattenimento, con capitali separati per i servizi finanziari e il venture. Uno degli obiettivi del quarto fondo è quello di realizzare dei raggruppamenti di realtà attive nei servizi finanziari come RedBird ha già fatto in passato. Sebbene le sue operazioni nel settore dell'intrattenimento siano sotto i riflettori, un quarto delle sue attività proviene dalla gestione patrimoniale e dalle assicurazioni. La filosofia è la stessa: approfittare di segmenti di mercato frammentati con aziende che hanno un flusso di cassa ricorrente a lungo termine.

Cardinale ha raccontato del suo metodo di lavoro: "In fondo, lavoriamo senza sosta. È un lavoro che va dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso. Ma è così che la nostra azienda è impostata. Non fatevi ingannare dai luccichii di 'Top Gun' e dalle faccende sportive. È sempre la stessa cosa".