Che 2023 aspetta il Milan: l'obiettivo è continuare a vincere. Pioli in corsa su quattro fronti

Si chiude oggi il 2022 del Milan. Un 2022 straordinario, che ha consegnato ai rossoneri lo Scudetto dopo 11 anni nella Serie A 2021-2022 e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo 8 anni, insieme alla crescita di tanti talenti, della forza del brand del Club, accompagnata dal cambio di proprietà da Elliott a Red Bird. E comincerà domani un 2023 altrettanto - se non di più - ambizioso.



Seconda stella

L'obiettivo primario è, chiaramente, quello di vincere la seconda stella. Il Milan, attualmente, si trova a -8 dal Napoli capolista, ma Pioli non ha alcuna intenzione di mollare: "Bisogna pensare che si possa pensare a vincere lo scudetto. Poi è evidente che se il Napoli continua a fare questo ritmo arriva a 100 punti e vince meritatamente il campionato. Siamo qui con grande ambizione, sicuramente. Non abbiamo nessuna intenzione di arrenderci, vogliamo fare tantissimi punti e provare a rimetterci in testa questo bellissimo ornamento".



Vincere

Più in generale, la visione di Maldini e Pioli è abbastanza chiara: vincere. Continuare a vincere, d'altronde, garantisce al Club di crescere e ai talenti della rosa di migliorare, aumentando maturità, mentalità e consapevolezza. Ed è qui che, dunque, si sostengono le ambizioni per gli altri tornei: Coppa Italia (l'11 gennaio ci sarà l'ottavo di finale secondo contro il Torino), Supercoppa Italiana (da giocare il 18 gennaio contro l'Inter in Arabia Saudita) e la Champions League, con i due ottavi contro il Tottenham tra febbraio e marzo cerchiati in rosso sul calendario.