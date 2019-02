Che spettacolo Paquetà: qualità e sostanza, Lucas sempre più dentro il Milan

Piatek è l’emblema di questo Milan da battaglia: pratico, imprevedibile, letale. Ma c’è un altro ragazzo che fa un lavoro umile e prezioso dalla mediana in su. Si tratta di Paquetà, centrocampista tanto generoso quanto scenografico. Tra un recupero e l’altro, infatti, Lucas si concede, o meglio, regala ai suoi tifosi giocate d’alta scuola, tocchi di prima e dribbling nello stretto.

SOSTANZA - Il brasiliano, come evidenzia l’edizione odierna del Corriere della Sera, è sempre più dentro il Milan. L’ex Flamengo è cresciuto sul piano dell’equilibrio, della sostanza e della consapevolezza. E ora è un punto di riferimento importante per la squadra non soltanto in fase offensiva. Perché Lucas, come detto, è un martello: lo trovi sulla trequarti a inventare, ma anche sui binari a macinare chilometri o in difesa a sradicare palloni dai piedi degli avversari, magari nella propria area di rigore.

PROFESSIONISTA - Insomma, quantità e qualità. Il popolo rossonero è pazzo di Piatek, ma Paquetà si è già ritagliato un posticino niente male nel cuore dei tifosi. Il mercato di gennaio ha portato una ventata di freschezza a Milanello. Giocatori di valore ma anche professionisti avvezzi al sacrificio. Leonardo ha fatto tredici. E Gattuso gongola.