Clamoroso dalla Germania: salta il trasferimento di Okafor al Lipsia

Dalla Germania arriva una notizia davvero clamorosa: è saltato infatti il trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto di Noah Okafor dal Milan al Lipsia. Lo riferisce Sky Sport DE che spiega che dalle visite mediche a cui si è sottoposto ieri l'attaccante svizzero è emerso che non è ancora pronto per giocare nonostante nei giorni scorsi fosse tornato ad allenarsi a Milanello. Per questo motivo il club tedesco ha deciso di non procedere con l'affare e dunque Okafor non diventerà un giocatore del Lipsia.

Queste erano state le parole di Okafor prima della partenza per la Germania: "Nella vita non si sa mai, magari ci rivedremo. Per me è stata la scelta migliore. Grazie ai tifosi del Milan, lascio un posto che sarà per sempre nel mio cuore".