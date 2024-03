Come è cambiato l'accordo tra Milan e Real per Jimenez. Dopo Pasqua giorni clou

vedi letture

Tra i tanti giovani di proprietà del Milan che si stanno mettendo in luce tra la Primavera e la Prima Squadra c'è sicuramente uno che, pur non essendosi formato nel vivaio rossonero, è uno dei principali asset del club per i prossimi anni. Si tratta di Alejandro Jimenez, terzino di piede destro, ma ormai stabilmente impiegato a sinistra, classe 2005 di nazionalità spagnola.

L'accordo precedente

Il ragazzo spagnolo ha già fatto parlare tantissimo di sé per la qualità e la personalità mostrati pur essendo - per l'appunto - all'esordio assoluto da professionista in questa stagione: tante giocate di livello, tecnica in fase offensiva, determinazione, capacità nei contrasti e tanta voglia di incidere con giocate non banali. Ed è quasi normale che, per un giocatore che ha già fatto vedere tante cose buone in sparute partite con la Prima Squadra, il Real Madrid avesse voluto mantenerne il controllo: Jimenez, infatti, è al Milan in prestito con diritto di riscatto in favore dei rossoneri fissato a 5 milioni di euro e contro-riscatto a favore del club di Florentino Perez, con cui ha un contratto fino al 2025.

Le nuove cifre

La situazione, però, è destinata a cambiare presto, perché il Milan vuole puntare sin da subito su Jimenez. Secondo quanto riportato da SkySport, infatti, il Milan ha trovato un accordo col Real per riscattare il 2005 a cifre un po’ più basse rispetto alle precedenti, ma che con i bonus potrebbero superare i 5 milioni (dunque, quelli precedentemente pattuiti) con la possibilità da parte del Madrid di mantenere un diritto di recompra a cifre molto più alte rispetto a quelle concordate la scorsa estate (circa 10 milioni di euro). Il tutto avverrà molto probabilmente dopo Pasqua con un incontro con il suo agente.