CorSera - Il Milan è guarito: la prova è stata la gara contro l'Atalanta

La crisi di gennaio del Milan è stata lunghissima, anzi sembrava quasi infinita, ma per fortuna il mese di febbraio ha riconsegnato a Stefano Pioli la sua squadra: le quattro vittorie di fila tra campionato e Champions League testimoniano che il momento difficile è alle spalle e ora si può guardare al futuro con maggiore fiducia. Il successo di domenica contro l'Atalanta è stato il segno della svolta milanista.

LA SVOLTA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che contro i bergamaschi si è rivisto per lunghi tratti il Milan dell'anno scorso: pressing, recupero palla immediato, attacco alla porta avversaria. Il 2-0 finale sta stretto ai rossoneri che potevano fare anche più gol. L'Atalanta non sta attraversando un grande periodo, ma nella prestazione negativa dei nerazzurri a San Siro ci sono più meriti del Diavolo che demeriti della formazione di Gasperini.

CAMBIO TATTICO - Se il Milan è uscito dalla crisi, deve ringraziare soprattutto il coraggio di Pioli che ha scelto di abbandonare il modulo che ha portato allo scudetto (il 4-2-3-1) e passare alla difesa a tre. Nonostante qualche critica, anche illustre come quella di Arrigo Sacchi, i risultati stanno dando ragione al tecnico rossonero. A questo cambio di strategia tattica si aggiunge poi anche un netto miglioramento della condizione fisico-mentale di tutta la squadra e il ritorno in campo di alcuni leader indiscussi come Maignan e Ibrahimovic.