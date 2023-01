CorSera - Il Milan riparte dal solito Giroud. Futuro: spunta lo United ma c'è fiducia per il rinnovo con il Diavolo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Oggi alle 12.30 il Milan riprenderà il suo campionato dopo la lunga sosta per il Mondiale. A guidare i rossoneri in casa della Salernitana sarà ancora una volta Olivier Giroud, il quale è tornato a disposizione di Stefano Pioli solo da pochi giorni ma sarà lui al centro dell'attacco milanista che per questo match dovrà rinunciare ad Ibrahimovic, Rebic e Origi.

STRAORDINARI GIROUD - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che in avanti non ci sono alternative e quindi il 36enne Giroud sarà costretto agli straordinari. La delusione per la sconfitta nella finale del Mondiale è ancora tanta: l'obiettivo del francese è trasformare tutta questa rabbia in energia positiva. In casa rossonera, intanto, continua a tenere banco anche la questione del suo futuro visto che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

FUTURO ROSSONERO - Nelle prossime settimane è in programma un nuovo vertice con il suo agente per parlare del suo futuro: intorno a questa vicenda si respira fiducia, nonostante nelle ultime ore si parli di un interesse del Manchester United che avrebbe individuato nel francese l'erede di Cristiano Ronaldo. Il suo futuro, salvo clamorose sorprese, sarà però ancora a Milanello.