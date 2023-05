CorSera - Leao, lo stiramento è lieve ma poche chance di vederlo in campo mercoledì. Più ottimismo per il ritorno

MilanNews.it

Ieri, intorno all'ora di pranzo, il Milan ha comunicato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Rafael Leao dopo il problema muscolare rimediato contro la Lazio: elongazione, vale a dire uno stiramento di lieve entità, all’adduttore della coscia destra. Quello che interessa di più ai tifosi rossoneri sono però i tempi di recupero visto che mercoledì c'è il derby di andata delle semifinali di Champions League: le chance di vederlo in campo a San Siro tra due giorni contro l'Inter sono scarse, mentre filtra più ottimismo per il ritorno di martedì 16 maggio.

NIENTE RISCHI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che l'infortunio di Leao non è grave, ma il tempo per recuperare è davvero poco e inoltre a Milanello non si vogliono correre rischi perchè c'è anche un ritorno da giocare tra poco più di una settimana. Le condizioni del portoghese verranno monitorate giorno dopo giorno, anzi ora dopo ora, nel tentativo di recuperarlo in extremis almeno per la panchina, ma meglio non farsi troppe illusioni perchè è pur sempre un problema muscolare e non va sottovalutato.

PIANO B - In attesa di capire come si evolverà la situazione, Stefano Pioli sta già pensando al piano B in caso di forfait di Leao: come già successo contro la Lazio, al posto del portoghese dovrebbe giocare Alexis Saelemaekers, che contro i biancocelesti è entrato in campo con la testa giusta. L'alternativa, più offensiva, è Ante Rebic, che però finora ha convinto poco in questa stagione e dunque le chance di vederlo in campo dal primo minuto a sinistra sono davvero poche.