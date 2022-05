CorSera - Milan, a Verona rimonta da scudetto: ora il tricolore è lontano solo 4 punti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Scendere in campo due giorni dopo l'Inter, che con il successo contro l'Empoli aveva momentaneamente superato i rossoneri in classifica, non era facile, ma il giovane Milan non ha tremato, anzi è sceso in campo a Verona con l'atteggiamento giusto fin dal primo minuto e alla fine ha portato a casa tre punti d'oro che lo avvicinano sempre di più al sogno scudetto, distante ora solo quattro punti. Nemmeno sotto di un gol, il Diavolo è andato in crisi, ma ha dimostrato ancora una volta di avere un'anima incredibile.

STESSO SCHEMA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il Milan, nel giro di dieci minuti a cavallo tra primo e secondo tempo, ha saputo prima pareggiare e poi passare in vantaggio. Lo schema è stato lo stesso in entrambe le reti: accelerata di Rafael Leao e tap-in vincente in area piccola di Sandro Tonali, che nel giorno del suo compleanno si è regalato la sua prima doppietta in rossonero. Nel finale è arrivato poi il gol di Alessandro Florenzi che ha chiuso la partita e ha permesso ai tifosi milanisti di vivere con maggiore tranquillità gli ultimi minuti della gara.

NIENTE DISTRAZIONI - Con questa rimonta, il Diavolo si avvicina sempre di più allo scudetto, ma, come ha spiegato anche lo stesso Stefano Pioli dopo la fine della sfida, vietato distrarsi e pensare solo al prossimo match contro l'Atalanta in programma domenica alle 18 a San Siro. Per giorni in molti hanno evocato la Fatal Verona, ma stavolta il Bentegodi ha portato bene al Milan che ora è lontano solo quattro punti da uno scudetto che si sta meritando più di tutti sul campo.