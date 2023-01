CorSera - Milan, alcune cose non stanno funzionando: mercato estivo flop e troppi infortuni

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La rimonta subita contro la Roma ha lasciato il segno in casa rossonera. Ieri a Milanello, alla ripresa degli allenamenti, le facce dei giocatori erano ancora tristi per la mancata vittoria contro i giallorossi: il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara, come sempre al fianco della squadra, hanno provato a tirare su il morale perchè non è il momento di abbattersi, anzi bisogna reagire immediatamente.

CHE DELUSIONE! - Nulla è compromesso, ma è innegabile che ci sono dei problemi e che alcune cose non stanno funzionando, a partire dal mercato estivo: come spiega stamattina il Corriere della Sera, infatti, i giocatori arrivati nella scorsa campagna acquisti non sta dando il contributo sperato. Stiamo parlando di Origi, Adli, Vranckx, Dest, Thiaw e soprattutto di Charles De Ketelaere, il grande colpo dell'estate rossonero che per ora sta deludente pesantemente.

TROPPI INFORTUNI - A questo si aggiunge poi l'enorme problema dei troppi infortuni che stanno colpendo i giocatori del Milan e così Stefano Pioli si ritrova senza alternative: in questo momento, per esempio, Olivier Giroud, reduce dal Mondiale, non ha ancora tirato il fiato perché non c’è un sostituto visto che sono ancora fuori Origi, Rebic e Ibrahimovic. Il momento non è semplice, ma il Diavolo ha già dimostrato più volte anche in passato di saper gestire e soprattutto reagire ai momenti più complicati.