CorSera - Milan, altro passo falso: questo è un pari che vale come una sconfitta. E la corsa Champions si complica...

Il Milan compie un altro passo falso, l'ennesimo in questo campionato, e vede così complicarsi ancora di più la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. Il pareggio di ieri sera a San Siro contro la Cremonese vale come una sconfitta. A parte la Roma, le altre squadre che stanno lottando con il Diavolo per arrivare tra le prime quattro hanno vinto tutte, ma le ultime prestazioni sono molto preoccupanti anche in vista dell'euroderby di mercoledì prossimo.

MILAN DISTRATTO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che parla di un Milan distratto e supponente, che ha sottovalutato l'impegno e l'avversario. La Cremonese ha fatto la sua partita e per poco non porta a casa anche i tre punti, ma i rossoneri riescono ad agguantare l'1-1 nel recupero con una punizione di Junior Messias. Questa rete però non cambia il giudizio negativo sulla prestazione del Diavolo: così non si va da nessuna parte e giocando in questo modo anche in semifinale di Champions Leaghe le chance sono davvero poche.

MALE LE SECONDE LINEE - Ancora una volta Stefano Pioli ha fatto un ampio turnover, lasciando inizialmente in panchina diversi titolarissimi come Theo Hernandez, Tonali, Leao e Girodu, ma ancora una volta le seconde linee non hanno convinto. Questa strategia del tecnico rossonero non ha pagato e ha confermato nuovamente che il Milan può contare su solo 13-14 giocatori, non di più. Sabato pomeriggio a San Siro arriva la Lazio, un match che il Diavolo deve vincere a tutti i costi altrimenti la corsa Champions rischia di complicarsi ancora di più.