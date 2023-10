CorSera - Milan, Cardinale spinge per il ritorno di Ibra. Anche Pioli è favorevole

Il Milan sta attraversando un momento delicato nel quale servirebbe una figura dirigenziale di campo che possa riportare equilibrio e leadership nello spogliatoio rossonero. E l'identikit ideale ha un nome e un cognome ben preciso: Zlatan Ibrahimovic. Dopo l'addio al calcio giocato, lo svedese si sta godendo la vita senza allenamenti e partite, ma non è un mistero che nelle ultime settimane abbia parlato spesso con Gerry Cardinale per un suo possibile ritorno al Milan da dirigente.

L'OK DI PIOLI - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il numero uno di RedBird sta spingendo per convincere Ibra ad accettare la sua proposta. Anche Stefano Pioli, con cui Zlatan ha un ottimo rapporto, è favorevole al suo ritorno perchè è consapevole di quanto lo svedese potrebbe dare in termini di motivazioni. Dal suo entourage filtra che "tutto è possibile" e che dunque l'offerta milanista è assolutamente intrigante, ma per ora Ibrahmovic prende tempo.

IBRA RIFLETTE - Dietro le riflessioni attente dello svedese non ci sono questioni che riguardano il ruolo e nemmeno lo stipendio, ma la scelta di vita di Zlatan, il quale, oltre a stare più tempo con la famiglia, è diventato ora un businessman con investimenti in vari settori, come padel, immobiliare, moda e app. Ma il suo legame con Milano e con il Milan è fortissimo (i suoi figli Max e Vincent giocano nelle giovanili del Diavolo) e per questo un suo ritorno in rossonero è tutt'altro che impossibile.