CorSera - Milan, da domani riparte l’assalto a Correa. Ma prima serve vendere

Quando mancano due settimane all'inizio del campionato, il Milan è al lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di Marco Giampaolo. Nonostante le ottime prestazioni di Suso e le parole del nuovo tecnico milanista che ha dichiarato nei giorni scorsi di voler puntare sullo spagnolo, in via Aldo Rossi sono sempre al lavoro per provare a portare in rossonero Angel Correa dell'Atletico Madrid.

BALLANO ANCORA 10 MLN - Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, da domani riparte l’assalto al giocatore argentino, per il quale il Milan è in trattativa con i Colchoneros da diverse settimane. Per il momento, tra domanda e offerta ballano ancora 10 milioni di euro (55-45), ma la sensazione è che alla fine questo affare potrebbe andare in porto. Si sa che la volontà dei calciatori spesso è determinante e non è un mistero che Correa si sia promesso da tempo al club di via Aldo Rossi.

SERVONO CESSIONI - Ma prima di dare l'affondo decisivo all'attaccante argentino, il Milan dovrà chiudere qualche operazione in uscita: i rossoneri hanno infatti bisogno di vendere e fare un po' di cassa prima di provare a chiudere con l'Atletico Madrid. Diego Laxalt è vicino al Parma, ma la sua partenza non può bastare. In uscita resta André Silva, che ieri ha deluso anche contro i kosovari del Feronikeli.