CorSera - Milan, Leao out almeno tre gare: contro il Napoli spazio a Rebic

Nemmeno il tempo di dire che il Milan aveva l'infermeria completamente vuota ed ecco l'infortunio di Rafael Leao, che si è fatto male mercoledì sera nel match del Portogallo Under 21: il giovane attaccante è infatti entrato in campo contro l'Olanda all'intervallo, ma all'83' è stato costretto ad uscire per un problema muscolare.

OUT TRE PARTITE - Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, nella giornata di ieri, Leao si è sottoposto ad alcuni esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Tra dieci giorni, ci sarà un nuovo consulto medico e dunque il portoghese sarà costretto a saltare sicuramente il match di domenica sera in casa del Napoli, ma anche le successive sfide contro Lille (Europa League) e Fiorentina.

REBIC TITOLARE - Daniele Bonera, che al San Paolo sostituirà in panchina di Pioli e Murelli, entrambi positivi al Covid-19, non potrà quindi contare sul giovane attaccante milanista. Per sua fortuna, Ante Rebic, che durante questa sosta per le nazionali è rimasto a Milanello a lavorare per migliorare la sua condizione fisica, è finalmente pronto per tornare titolare: a completare il tridente offensivo alle spalle del solito Ibrahimovic ci saranno poi Saelemaekers a destra e Calhanoglu in mezzo.