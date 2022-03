CorSera - Milan, Napoli crocevia della stagione: in palio ci sono punti che pesano il doppio

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

È il grande giorno. L’ultimissimo scontro al vertice della stagione. Dopo la supersfida del “Maradona” il Milan sarà atteso da altre gare complicatissime (Lazio, Fiorentina, Atalanta ecc), ma l’incrocio di questa sera sarà l’ultimo contro le primissime della classe. Conterà tanto, dunque, nel conto degli scontri diretti, un po’ meno nella corsa scudetto, visto che mancano ancora diverse partite. Ma non è il momento di fare calcoli.

Vietato accontentarsi

L’unica certezza è che il mese di marzo sarà uno snodo chiave per il Milan. Come riporta il Corriere della Sera, il duello di stasera a Napoli è una sorta di crocevia della stagione. Certo, un pareggio potrebbe andare tutto sommato bene a entrambe, perché permetterebbe di raggiungere l’Inter in testa alla classifica, ma i rossoneri non vogliono accontentarsi, così come ribadito ieri in conferenza stampa da Stefano Pioli.

Partita che pesa tantissimo

Come detto, la strada è lunga, ma lo scontro diretto del “Maradona” mette in palio punti che pesano doppio. È una questione anche di testa, di spirito, di spinta motivazionale: un successo contro il Napoli, infatti, darebbe ai rossoneri una marcia in più, una vera e propria carica extra di ottimismo. Ma tra il dire e il fare ci sono di mezzo novanta minuti da vivere intensamente: Napoli-Milan promette spettacolo.