CorSera - Milan, nuovo inizio choc e altro derby perso. Ora al ritorno serve un'impresa

Se già in Supercoppa il Milan aveva iniziato malissimo il derby, ieri sera è riuscito a fare anche peggio: a Riad, dopo 10 minuti, l'Inter era avanti di un gol, mentre stavolta, all'11', i rossoneri erano sotto di ben due reti. Un inizio choc per il Diavolo che purtroppo rischia di condizionare parecchio questa semifinale di Champions League. E' vero che c'è ancora il ritorno da giocare, ma martedì servirà un Milan diverso e una vera e propria impresa per conquistare la finale di Istanbul.

TROPPO POCO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, dopo il raddoppio di Mkhitaryan, i rossoneri hanno rischiato anche di subire subito la terza rete, ma per fortuna prima il palo e poi Maignan hanno tenuto in vita il Diavolo (il francese decisivo anche nella ripresa su Dzeko). Nel secondo tempo, le cose sono andate un pochino meglio, con la squadra di Stefano Pioli che ha anche sfiorato il gol in un paio di occasioni (palo di Tonali), ma è troppo poco per sperare di mettere in difficoltà un'Inter che ha vinto meritatamente e che ora è ad un passo dalla finale di Istanbul.

SERVE LEAO - Se il Milan vuole sperare in una clamorosa rimonta deve prima di tutto recuperare Rafael Leao che ieri è stato costretto a guardare la partita in tribuna a causa del problema muscolare rimediato sabato contro la Lazio in campionato. Per un'impresa del genere, i rossoneri hanno bisogno del loro giocatore più forte, altrimenti la missione è quasi impossibile. Per il Diavolo quella di ieri è la terza sconfitta su quattro derby in stagione: non è la più pesante (3-0 in Supercoppa), ma certamente è quella che fa più male.