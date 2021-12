CorSera - Milan, ora bisogna alzare il livello: il piano Scudetto passa anche da infermeria e mercato

L’eliminazione dalla Champions League, o meglio, dall’Europa brucia ancora, ma bisogna archiviare in fretta la delusione e pensare al campionato. Perché sabato si torna in campo e siamo a uno snodo chiave della stagione. Guai ad abbassare la guardia, a rimuginare a lungo: bisogna ritrovare la concentrazione e dimenticare le amarezze europee.

Milan, conteranno i dettagli

Ma attenzione: l’uscita dalla Champions, quindi qualche sforzo in meno in primavera, non basterà a garantire lo scudetto. Come sottolinea il Corriere della Sera, serve alzare il livello e sbagliare il meno possibile. Mai come quest’anno, infatti, le prime quattro se la giocano alla pari, e saranno i dettagli, alla fine, a fare la differenza. Fin qui, gli errori commessi dal Milan sono costati parecchio in termini di punti, quindi bisogna alzare la soglia di attenzione.

Tra mercato e... infermeria

Il piano tricolore passa certamente dal campo, ma anche - e soprattutto! - dal recupero degli infortunati e dal mercato di gennaio. I rossoneri andranno alla ricerca di un difensore (Milenkovic è in cima alla lista, piacciono anche Christensen e Sarr del Chelsea), mentre non dovrebbe arrivare un attaccante. Per quanto riguarda gli infortuni, l’obiettivo è riuscire a limitarli nella seconda parte della stagione. È ormai evidente che questo scudetto si deciderà anche in infermeria.