CorSera - Milan, questa volta non ci sono alibi. Baratro da 50 milioni

Il Milan ha perso. Dopo la bruttissima semifinale di andata contro l'Inter in cui i rossoneri sono stati dominati dai cugini, ci si aspettava una forte reazione della squadra di Stefano Pioli in campionato e invece lo Spezia, che non vinceva da due mesi, ha centrato una vittoria meritata che a tre giornate dal termine getta gli ex Campioni di Italia sempre più lontani dalla prossima Champions League.

Alibi? Questa volta no

Ancora una volta dopo una bella vittoria, contro la Lazio settimana scorsa, arriva un risultato deludente in campionato. Ancora una volta il Milan non riesce a fare punti contro una "piccola", anche sei ieri la "piccola" aveva la maglia rossonera. E questa volta, come suggerisce il Corriere della Sera, non ci sono alibi che tengano. Ci si chiede se la prestazione di ieri sia legata al pensare troppo al ritorno con l'Inter di martedì, se così fosse non sarebbe affatto una giustificazione ma, anzi, un problema. In più, pure con 7 assenti, Pioli ha dovuto schierare molti titolari e ciononostante anche con una squadra sulla carta nettamente più forte, il Milan non è riuscito a cavarne fuori nulla. Se l'andazzo e lo stato di forma è questo, sembra onestamente molto difficile la rimonta in Champions chiesta a fine gara dalla curva alla squadra.

50 milioni

Con i risultati maturati tra venerdì e ieri il Milan scivola a quattro punti dal quarto posto e oggi da una parte la Juventus potrebbe allungare in classifica, dall'altra la Roma potrebbe agganciare gli stessi rossoneri in graduatoria. Con soli 9 punti disponibili, compreso uno scontro diretto proprio contro i bianconeri di Max Allegri, la possibilità di giocare la prossima Champions League si assottiglia sempre di più. Il proprietario rossonero Gerry Cardinale aveva sottolineato l'importanza di qualificarsi ed effettivamente non farlo sarebbe un danno economico non indifferente: un buco di 50 milioni. Ora serve resettare e giocarsi le proprie carte martedì, sperando anche sul ritorno di Rafael Leao anche se, come rimarca il Corriere, è sbagliato riporre tutte le speranze sulle spalle del portoghese che arriva anche da un infortunio.