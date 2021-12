CorSera - Milan, vietato arrendersi: Pioli non molla, i rossoneri provano a ripartire contro il Napoli

Adesso bisogna ripartire. Senza pensare all’Inter, alla classifica, alla sfortuna... L’unica cosa da fare è rimettersi in moto. Insomma, è severamente vietato mollare, o meglio: è vietato arrendersi. Come riporta il Corriere della Sera, è proprio questo lo slogan che in questi giorni è risuonato più e più volte nel gelo di Milanello.

Milan, la grande occasione

Il momento è complicato, su questo non ci sono dubbi, ma Stefano Pioli e il Milan non hanno alcuna intenzione di gettare la spugna. Anche perché siamo solo a metà stagione e "gli scudetti non si vincono a dicembre", ha precisato l’allenatore alla vigilia del big match contro il Napoli. Come sottolinea il Corriere, mister Pioli vede nel duello di stasera l’occasione per riprendere la corsa interrotta da novembre in poi.

Pioli fissa l’obiettivo

Il Milan, fin qui, ha fatto bene contro le grandi (lo dicono i numeri), ma col Napoli sarà una sfida diversa, particolare, vista la situazione. L’obiettivo dei rossoneri è migliorare lo score dello scorso campionato, superando i 43 punti dell’andata di un anno fa. Per riuscirci, Ibra e compagni dovranno vincere le due ultime gare di questo positivo 2021. Un’impresa certamente difficile ma ampiamente alla portata di questa squadra.