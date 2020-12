CorSera - Questo Milan non molla mai: colpisce 4 legni, ma rimonta due gol al Parma e resta imbattuto

Il Milan di Stefano Pioli gioca bene a calcio, ma negli ultimi mesi ha acquisito anche una mentalità impressionante: i rossoneri non mollano mai e anche davanti alle difficoltà mettono anima e cuore per superare gli ostacoli. La dimostrazione perfetta di tutto questo è la partita di ieri sera contro il Parma, nella quale il Diavolo è andato sotto due gol, ha colpito quattro volte pali o traverse, ma alla fine ha rimontato i gialloblu.

PRIMO E IMBATTUTO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che con questo pareggio il Milan resta imbattuto in campionato e primo in classifica, anche se le inseguitrici si sono avvicinate. Quello che preoccupa di più in casa rossonera sono però gli infortuni: a Ibrahimovic e Kjaer, che Pioli spera di recuperare per la trasferta di mercoledì sul campo del Genoa, si sono infatti aggiunti Gabbia e Bennacer, le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore (distorsione al ginocchio per il difensore, problema muscolare per l'algerino).

GRANDE REAZIONE - La reazione del Milan a tutta questa sfortuna è stata convincente e testimonia ancora di più che questa squadra è cresciuta non solo sul piano del gioco, ma anche (o forse soprattutto) su quello mentale. Ieri sera contro il Parma la prima sconfitta in Serie A sembrava dietro l'angolo, ma ci ha pensato un super Theo Hernandez con una doppietta a salvare i rossoneri.