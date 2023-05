CorSera - Retroscena Leao: sta meglio, non sente più dolore, ma resta in dubbio. Domani pomeriggio la decisione di Pioli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In casa rossonera, le ore che mancano al calcio d'inizio del primo euroderby serviranno per capire un'unica cosa, la più importante: Rafael Leao ci sarà? Se lo chiedono tutti tifosi milanisti, oltre ovviamente a Stefano Pioli che, a differenza di quello che accade solitamente, prenderà una decisione solo domani pomeriggio, quindi a pochissime ore dal match.

LEAO STA MEGLIO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che Leao sta meglio, il processo di guarigione dell'elongazione all’adduttore della coscia destra procede più rapidamente di quanto si pensasse. Il giovane attaccante portoghese, che si è infortunato sabato all'inizio della sfida di campionato contro la Lazio, non sente più alcun dolore, sintomo che le terapie a cui si sta sottoponendo stanno accelerando i tempi oltre ogni previsione. L'ex Lille resta in forte dubbio e le chance di vederlo tra i convocati sono piuttosto scarse, ma se fino a qualche ora fa la sua assenza sembrava certa, ora un piccolo spiraglio c'è.

DOMANI LA DECISIONE - Stefano Pioli prenderà una decisione solo domani pomeriggio (clicca qui per leggere la nostra anticipazione di ieri). Se dovesse recuperare, Leao non sarebbe comunque titolare, ma partirebbe al massimo dalla panchina. L'unica certezza in questo momento è che la cautela è massima e non ci saranno forzature: a Milanello nessuno vuole correre rischi perchè si tratta solo del match di andata delle semifinali di Champions League, sei giorni dopo ci sarà una sfida di ritorno tutto da giocare e soprattutto decisiva.